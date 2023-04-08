106 ألف دولار فقط واردات مصر من الهواتف المحمولة يناير الماضى

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر الهواتف المحمولة في بداية العام الجاري 2023، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 106 ألف دولار فقط في شهر يناير الماضي، بينما كانت في شهر يناير المناظر 167 مليون و577 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 167 مليون و471 ألف دولار.

وتشهد الواردات المصرية من الهواتف المحمولة تراجعا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022 وحتى الآن، حيث قدرت بيانات الجهاز، إجمالى واردات مصر من الهواتف المحمولة بنحو 337 مليون فى الـ8 أشهر الأولى من العام الماضى 2022، بينما كانت نحو مليار و230 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893 مليون و532 ألف دولار.

شهدت الواردات المصرية من الموبايلات تراجعا كبيرا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى الواردات المصرية من أجهزة التليفون للأفراد نحو 539 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضي، انخفاضا من 116 مليونا و685 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمة نحو 116 مليونا و146 ألف دولار.