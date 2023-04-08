وفد من الجامعة الأمريكية يزور مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر

استقبل الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفدا ممثلاً عن الجامعة الأمريكية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجمعتين، حيث زار وفد الجامعة الأمريكية المركز الجامعى للتطوير الوظيفى فى جامعة الأقصر، وكان فى استقبال الوفد، الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير المركز، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ضم الوفد الدكتورة مها فخرى، المدير التنفيذى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، والدكتورة دينا جوهر، نائب المدير التنفيذى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أمل عبدالرحمن، مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالإنجازات التى تحققت في جامعة الأقصر ومركز التطوير المهنى، وأعربوا عن تقديرهم لاهتمام رئيس الجامعة بنشاط المركز، ودعمه المستمر للمركز وأبنائه الطلاب.

من جانبه رحب الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الاقصر، بضيوف الجامعة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، ومع كافة المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، الذى يؤدى إلى إثراء الحركة العلمية وفتح آفاق جديدة للعمل، وتبادل الخبرات فى مختلف الأنشطة التعليمية، والمهنية.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أن مركز التطوير المهنى الذى تم إنشائه فى جامعة الأقصر، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية، يقوم بدور كبير من خلال تقديم برامج تعليمية جديدة، ودورات تدريبية متطورة، تلبى احتياجات سوق العمل، وبما يتواكب مع التطور الجارى فى سوق العمل، بما يساهم فى استفادة أبنائنا الطلاب، وتساعدهم فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وبناء شخصيتهم، وإعداد أجيال قادرة على المنافسة على المستويين المحلى والدولى، والعمل على توسيع قاعدة الشراكة مع تلك المؤسسات بما يساهم فى تطوير وتحسين الخدمات الجامعية

وجرى إنشاء المركز الجامعى للتطوير الوظيفى فى جامعة الأقصر وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفنى مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.