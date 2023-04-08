وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار الكهربائي السريع السخنة العلمين/ مطروح

كتب سيد الخلفاوى

واصل المهندس كامل الوزير - وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، حيث تفقد وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق مواقع العمل بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين مطروح من محطة العاصمة وحتى محطة السخنة.

وبدأت الجولة بمتابعة التقدم فى معدلات تنفيذ محطة العاصمة وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وحيث تعد من أكبر المحطات فى الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، وتشمل المحطة مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع، كما تتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضى وميزانين ودور أول، ويوجد 3 كبارى للمشاة للربط بين المبنيين، واطلع الوزير على على مخطط سير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسى للوصول إلى صالات التذاكر ثم للأرصفة وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإدارى والاستثمارى الأمثل لكافة المساحات بالمحطة وخطة تكثيف كافة الأعمال لإنهائها وفقاً للجدول الزمنى المحدد خاصة مع الأهمية الكبيرة للمحطة فى تقديم خدمات مميزة للركاب.

وتابع الوزير القطاع الأول من جسر السكة فى نطاق محطة العاصمة والذى تم تسليمه لتحالف ( سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب ) باجمالى طول 50 كم والذى يمتد من محطة العاصمة غربا حتى محطة محمد نجيب بطول 25 كم وشرقا باتجاه محطة السخنة بطول 25 كم ) وحيث تم البدء فى تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيرى ليبدأ بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقى قطاعات المشروع للشركة خاصة مع التقدم الكبير فى جسر السكة بقطاعات المشروع المختلفة مثل (قطاع أكتوبر وقطاع العلمين/فوكة ) واللذان اصبحا جاهزين للتسليم لتحالف سيمنز كما تفقد الوزير مسار القطار فى المسافة من محطة العاصمة حتى محطة السخنة وتابع تقدم اعمال تنفيذ الجسر والاعمال الصناعية من كبارى المسار ( كوبرى المحاجر و٣٠ يونيو و وادى حجول ) وانفاق وبرابخ وفى محطة السخنة تابع الوزير التقدم فى معدلات تنفيذ محطة السخنة، التى ستخدم منطقة السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة، كما يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهى محطة نهائية للخط وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز بها، و أعمال الارصفة وكوبرى المسار بالمحطة وكذلك الأعمال الصناعية بمنطقة السخنة من كبارى المسار أو كبارى سيارات على المسار للطرق المتقاطعة مع المشروع. كما تابع الوزير وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهى وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة. كما اطلع وزير النقل على المخطط الزمنى لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتى تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتى تحمى جوانب الجسر وكذلك المحطات الاخرى بالمشروع والاعمال الصناعية التى تشمل كبارى المسار وكبارى السيارات مثل كوبرى الكيلو 4.5 والذى يبلغ طوله 300 متر والاخوار والتى تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وذلك بالتزامن مع الاشراف الدورى والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشارى المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوى الهام.

واكد وزير النقل في تصريحات صحفية خلال جولته ان مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب و تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصاديةمضيفاً أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية )في مصر خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والاقصر واسوان وابوسمبل والبحر الاحمر ) وغيرها من الامكان السياحية الاخرى في مصر لافتا الى ان شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق فى الصناعية أو الزراعية المار بها، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات بالاضافة الى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات

جدير بالذكر، ان شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري انشائها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بآجمالي اطوال تصل الي 2250 كم ويبلغ طول الخط الاول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم.