وزير التموين يكرم حفظة القرآن الكريم بالشرقية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين ، إن مصر غنية بخيراتها وثرواتها التى لا حصر لها ولا عدد وأنها فى طريقها لاجتياز المرحلة الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع.

وأضاف المصيلحى، فى كلمته التى ألقاها بمسقط رأسه على هامش احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم التى أقيمت بمركز شباب مركز أبو كبير محافظة الشرقية، برئاسة محمد الحسينى وبحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية والمحاسب عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة أبو كبير والدكتور عمر الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والقس بنيامين أمين راعى كنيسة مريم العذراء بأبو كبير والدكتور عبد اللطيف والحاج عاصم الصادى وعدد من رجال الأعمال وجمع غفير من القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ محافظة الشرقية ومركز أبو كبير و حفظة القرآن الكريم جمع من أهاليهم، أن روسيا واوكرانيا كانتا دولتين غنيتين بمحصول القمح وبعد الحرب توقف تصديرهما إلينا وبالتالى أصبحنا مطالبين بتوفير القمح المحلى والاعتماد على أنفسنا بالاكتفاء ذاتيا.

وأشار المصيلحى إلى أن مصر دولة تمتلك إمكانيات وثروات تجعلها تخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفر السلع الأساسية اللازمة حتى تنتهى الأزمة، قائلا :" بإذن الله سيعود الرخاء ليعم ربوع مصر الحبيبة لينعم المواطن المصرى بالرخاء."

وقدم أطفال وشباب موهوبون فقرات غنائية وإنشاد دينى ومدائح نبوية على هامش الاحتفالية، وفى نهاية الاحتفال كرم وزير التموين حفظة القرآن الكريم بهدايا عينية وشهادات تقدير.