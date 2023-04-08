نيويورك تايمز: مجموعة جديدة من الوثائق المسربة حول أسرار الأمن القومى الأمريكي

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مجموعة جديدة من الوثائق السرية التي يبدو أنها تفصل أسرار الأمن القومي الأمريكي من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط إلى الصين ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة ، مما أثار قلق البنتاجون وزاد من الاضطرابات حيث بدت أن إدارة الرئيس جو بايدت تفاجئت من الوضع.

وقال مسئولون أمريكيون إن حجم التسريب - يقول محللون إنه ربما تم الحصول على أكثر من 100 وثيقة - إلى جانب حساسية الوثائق نفسها ، قد يكون ضارًا للغاية.

ووصف مسئول استخباراتي كبير التسريب بأنه "كابوس للعيون الخمس" ، في إشارة إلى الولايات المتحدة ، وبريطانيا ، وأستراليا ، ونيوزيلندا ، وكندا ، وهي ما يسمى دول العيون الخمس التي تشارك المعلومات الاستخباراتية على نطاق واسع.

وتم العثور على أحدث الوثائق على موقع تويتر ومواقع أخرى يوم الجمعة ، بعد يوم من قول مسؤولين بارزين في إدارة بايدن إنهم يحققون في تسرب محتمل لخطط حرب أوكرانية سرية ، بما في ذلك تقييم مقلق لقدرات الدفاع الجوي الأوكرانية المتعثرة. إحدى الوثائق بتاريخ 23 فبراير تحمل عنوان "Secret / NoForn" ، مما يعني أنه لم يكن من المفترض مشاركتها مع دول أجنبية.

وقالت وزارة العدل إنها فتحت تحقيقا في التسريبات وإنها على اتصال بوزارة الدفاع لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال ميك مولروي ، المسئول الكبير السابق في البنتاجون ، إن تسريب الوثائق السرية يمثل "خرقًا كبيرًا للأمن" يمكن أن يعيق التخطيط العسكري الأوكراني. وقال: "نظرًا لأن العديد من هذه كانت صورًا لوثائق ، يبدو أنها كانت تسريبًا متعمدًا قام به شخص ما أراد الإضرار بجهود أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وصف أحد المحللين ما ظهر حتى الآن على أنه "قمة جبل الجليد".