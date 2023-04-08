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ننشر نتيجة المعاينة الفنية لعقار كرداسة بعد انفجار أسطوانة غاز وإصابة 19شخصا

السبت، 08 أبريل 2023 12:54 م
ننشر نتيجة المعاينة الفنية لعقار كرداسة بعد انفجار أسطوانة غاز وإصابة 19شخصا حريق عقار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للعقار الذي شهد حادث انفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا في كرداسة، وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من 3 طوابق، تلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضى، والطابق الأول.

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، معاينة، أفادت أن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كافة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة أبو رواش في كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا من المقيمين بالعقار.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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