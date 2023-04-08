نصائح للحفاظ على صحة عيونك وحمايتها من ضعف النظر

كتبت نهير عبد النبى

قد تتعرض العيون لمشاكل عديدة وقد تتأثر مع الوقت وتتعرض لضعف النظر لذلك ينصح دائمًا بإجراء الفحوصات والكشف الدورى على العين، وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض هناك بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ على صحة عيونك وهى:

- اخضع لفحص شامل للعين

قد تعتقد أن بصرك على ما يرام أو أن عينيك بصحة جيدة، ولكن زيارة أخصائي العيون لإجراء فحص شامل للعين الموسعة هي الطريقة الوحيدة للتأكد عندما يتعلق الأمر بمشاكل الرؤية الشائعة، لا يدرك بعض الناس أنهم يستطيعون الرؤية بشكل أفضل بالنظارات أو العدسات اللاصقة بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من أمراض العيون الشائعة، مثل الجلوكوما، وأمراض العين السكرية ، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، غالبًا ما لا يكون لها أي علامات تحذيرية ويعد فحص العين المتوسع هو الطريقة الوحيدة للكشف عن هذه الأمراض في مراحلها المبكرة.

- حافظ على مستويات السكر في الدم

90 % من العمى الناجم عن مرض السكري يمكن الوقاية منه اطلب من فريق الرعاية الصحية الخاص بك مساعدتك في تحديد وتحقيق أهداف لإدارة سكر الدم وضغط الدم والكوليسترول - المعروف أيضًا باسم أبجديات مرض السكري.

- ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يسبب أمراض القلب وقد يؤثر على صحة عيونك أيضًا لذلك عليك بضبط مستوى ضغط الدم والمتابعه مع الطبيب إذا كنت مريض ضغط.

- الطعام الصحى

تناول الطعام بشكل صحيح لحماية بصرك لقد سمعت أن الجزر مفيد لعينيك لكن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات وخاصة الخضار الورقية الداكنة ، مثل السبانخ أو الكرنب أو الكرنب مهم للحفاظ على صحة عينيك أيضًا، حيث أظهرت الأبحاث أيضًا أن هناك فوائد صحية للعين من تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل السلمون والتونة والهلبوت.

- الحفاظ على وزن صحي

تزيد زيادة الوزن أو السمنة من خطر الإصابة بمرض السكري والحالات الجهازية الأخرى، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر، مثل مرض العين السكري أو الجلوكوما إذا كنت تواجه مشكلة في الحفاظ على وزن صحي ، فتحدث إلى طبيبك.

- توقف عن التدخين

التدخين مضر لعينيك كما هو مضر لبقية جسمك ربطت الأبحاث بين التدخين وزيادة خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين وتلف العصب البصري ، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى العمى الثاني ، الثالث