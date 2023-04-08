موجز اقتصاد اليوم.. 385 مليون دولار تحويلات لاستيراد السيارات حتى الآن

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم السبت 8-4-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها وصول إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج لشراء السيارات حتى الآن 385 مليون دولار، إلى جانب مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

المالية: 385 مليون دولار دفعا محولا من المواطنين بالخارج لاستيراد السيارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 14 مايو المقبل، آخر موعد للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى.

‫وزير قطاع الأعمال: مراجعة محفظة الأراضى وحلول لمشاكل مدينة هليوبوليس الجديدة

تابع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي وخطة العمل للمشروعات الجديدة في نطاق عمل الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكذلك الخطة الاستثمارية، ومحفظة الأصول وكيفية إدارتها بما يعظم عوائدها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم السبت 8 أبريل 2023

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم السبت عقب استقرار ملحوظ عند نفس مستويات أمس الجمعة، حيث أغلق الذهب هذا الأسبوع على تراجع بحوالي 2 % وذلك بالتزامن مع هبوط السعر العالمي للذهب من 2028 إلى 2007 دولار.

البنك المركزى: 42.3 مليون مواطن يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية

في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية.

"الضرائب": الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تحقيق العدالة

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الهدف الأساسى من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكترونى ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية، وغيرها من المشكلات.

أسعار الذهب تنخفض 60 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 بـ 2160 جنيها للجرام

تشهد أسعار الذهب في مصر هبوط بحوالي 60 جنيها على مدار أسبوع، منذ فتح التداول يوم السبت 1 أبريل وحتى اليوم السبت 8 أبريل، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 من 2220 جنيها للجرام إلى 2160 جنيها للجرام في تعاملات اليوم، مع هدوء المضاربة العنيفة على الذهب في الأسواق.