وقال رئيس بلدية "أويتشا" نيكولاس كامبالي - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إن مقاتلين من جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" هاجموا أشخاصا في منطقة بينى بمقاطعة نورث كيفو فى وقت متأخر من مساء /الجمعة/؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 مدنيا موجودين بالفعل فى المشرحة".



هذا ويتصاعد العنف في شرق الكونغو منذ عقود، حيث تتقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة على الأرض والموارد والطاقة وبعضها لحماية مجتمعاتها، بالتزامن مع زيادة هجمات الجماعات المتمردة، مثل "القوات الديمقراطية المتحالفة" مؤخراً.



جدير بالذكر أنه منذ أبريل الماضي، أودت هجمات الجماعة عن مصرع ما لا يقل عن 370 مدنيا. كما اختطفت الجماعة مئات آخرين، من بينهم عدد كبير من الأطفال.