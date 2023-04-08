مصطلحات أمنية.. تعرف يعنى إيه "الحبس خانة" فى المحاكم والنيابات

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الالفاظ والعبارات التي تستخدم في المؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها ، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية بعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ " الحبس خانة " فى أقسام الشرطة.

يعرف مصطلح الحبس خانة في مقار المحاكم والنيابات التي يعرض عليها المتهمين في جميع القضايا، فهى تعد مكان احتجاز خاص بهم يتم إيداعهم فيه لحين عرضهم على النيابة العامة أو بدء محاكتهم في الاتهامات الموجه إليهم أمام المحاكم المختلفة سواء كانت محاكم الجنايات أو الجنح.

والحبس خانة لا تفرق بين المحكومين فتجد جميع من يعرضوا على النيابة في قضايا مختلفة يكونوا موجودين فيها بغض النظر عن الجنحة أو التهمة التي ارتكبها.

وتحرص الدولة على تطوير تلك الأماكن في المحاكم والاهتمام بها من حيث التهوية والنظافة لتلائم ادمية المتهمين.