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مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم ميكروباص بتوك توك بالغربية

السبت، 08 أبريل 2023 02:36 ص
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم ميكروباص بتوك توك بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك، على شبشير الحصة القرشية، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق شبشير الحصة القرشية، بعد تصادم ميكروباص بتوك توك.
 
وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع  شاب وإصابة آخر بإصابات متفرقة ومتفرقة، حيث تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

محافظة الغربية

طنطا

حادث

اخبار الحوادث

قرية شبشير الحصة



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