وقال رُعاة أغنام في منطقة "مسافر يطا" في جنوب مُحافظة الخليل الجنوبية، إن عددًا منهم أصيب برضوض وكدمات، جراء اعتداء المستوطنين عليهم، بحماية جيش الاحتلال.



ومنطقة "مسافر يطا"، مُهددة بالتهجير قسرًا، ويواجه أهلها بين الحين والآخر، اعتداءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، الذي أعلنها منطقة تدريب عسكري مغلقة، العام الماضي.