مسببات الحساسية فى مستحضرات التجميل.. كيف يمكنك تجنب تفاعلات الحساسية

كتبت إيناس البنا

إذا أصبت بطفح جلدي أحمر مثير للحكة على الجلد بعد استخدام منتج تجميلي (صابون أو غسول أو منتج مكياج أو عطور، فقد يكون لديك حساسية من أحد المكونات الموجودة في المنتج، وهو ما يسمى ردود الفعل التحسسية لمستحضرات التجميل شائعة.

يحدث رد فعل تحسسي عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه مادة غريبة عادة ما تكون غير ضارة (مسببة للحساسية).

قد تظهر ردود الفعل التحسسية لمستحضرات التجميل على شكل خلايا، وحكة في الجلد، وطفح جلدي ، وتقشر أو تقشر الجلد ، وتورم في الوجه، وتهيج في العينين، والأنف والفم، وأزيز. في الحالات الشديدة، قد يصاب المرء بالحساسية المفرطة ، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة، هذا رد فعل تحسسي شديد يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل فقدان الوعي وضيق التنفس وصعوبة البلع والدوار وألم في الصدر وسرعة وضعف النبض والغثيان والقيء، في مثل هذه الحالة، يجب على المرء التماس العناية الطبية على الفور.

انتبهي إلى مسببات الحساسية الشائعة الموجودة في مستحضرات التجميل

وفقًا لموقع "healthsite"، صنفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المواد المسببة للحساسية الشائعة الموجودة في مستحضرات التجميل في 5 فئات: المطاط الطبيعي والعطور والمواد الحافظة والأصباغ والمعادن.

اللاتكس

بعض مستحضرات التجميل التي قد تحتوي على لاتكس المطاط الطبيعي تشمل المواد اللاصقة لربط الشعر، ودهانات الجسم، ومستحضرات التجميل، وكحل العيون ، ولواصق الرموش، حيث يحتوي لاتكس المطاط الطبيعي على بروتينات مستضدية قد تسبب تفاعلات حساسية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه مادة اللاتكس، يمكن أن تظهر ردود الفعل التحسسية تجاه اللاتكس على شكل تهيج جلدي أو طفح جلدي ، ومشاكل في الجهاز التنفسي ، وحتى صدمة تأقية (رد فعل تحسسي شديد ينخفض ​​فيه ضغط الدم فجأة ويضيق المسالك الهوائية ، مما يجعل التنفس صعبًا).

مسببات الحساسية من العطور

بعد إجراء بحث مكثف، أدرجت المفوضية الأوروبية 26 مكونًا عطريًا كمواد مسببة للحساسية، من بين هذه المواد المسببة للحساسية من العطور الأكثر شيوعًا هي Amyl cinnamal ، و Amylcinnamyl alcohol ، و Benzyl alcohol ، و Benzyl salicylate ، و Cinnamyl alcohol ، و Cinnamaldehyde ، و Citral ، و Coumarin ، و Eugenol ، و Geraniol ، و Hydroxycitronellal ، و Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (المعروف أيضًا باسم Hyclohexene carboxaldehyde). ) ، Isoeugenol.

بالإضافة إلى التهاب الجلد التماسي ، قد تؤثر المواد المسببة للحساسية من العطر على الجهاز التنفسي لدى بعض الأشخاص وتسبب ضيق التنفس والسعال والبلغم وسيلان الأنف أو انسدادها والصداع وضيق الصدر والصفير.

المواد الحافظة

قائمة المواد الحافظة الموجودة في بعض مستحضرات التجميل التي تم تحديدها على أنها مسببات الحساسية الشائعة تشمل ميثيل أيزو ثيازولينون (MIT) ، ميثيل كلوروأيزوثيازولينون (CMIT) ، f Ormaldehyde و الفورمالديهايد التي تطلق المكونات مثل Bronopol ، Diazolidinyl urea ، DMDM ​​hydantoin ، Imidazolidlyinyl urea كواتيرنيوم 15.

الأصباغ: P-phenylenediamine (PPD)

وقطران الفحم من مسببات الحساسية الشائعة المستخدمة في صبغات الشعر ووشم الحناء الأسود.

المعادن

المواد المسببة للحساسية المدرجة تحت هذه الفئة تشمل النيكل والذهب. يوجد التلوث بالنيكل على نطاق واسع في مستحضرات التجميل التي تستخدم فيها أكاسيد الحديد مثل كريم الأساس ومحدد العيون ومنتجات الشفاه. تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل ثماني نساء مصابة بحساسية ضد النيكل، تشير الأبحاث إلى أن ثاني أكسيد التيتانيوم ، الذي يستخدم كعنصر نشط في واقيات الشمس ، يمكن أن يزيل جزيئات الذهب من المجوهرات ويسبب التهاب الجلد التماسي لدى مرضى حساسية الذهب.

نصائح لمنع الحساسية من استخدام مستحضرات التجميل

لمنع ردود الفعل التحسسية ، عليك أولاً معرفة ما أنت حساس أو حساس تجاهه. قم دائمًا بقراءة لوحة مكونات المنتج وتجنب المكونات التي تعرفها أو تعتقد أن لديك حساسية منها. تحقق دائمًا من قائمة المكونات قبل شراء أي مستحضرات تجميل للعثور على مسببات الحساسية المحتملة. قد تجد مصطلحات مثل مضاد للحساسية أو خالي من العطور أو للبشرة الحساسة في بعض المنتجات، لكن هذا لا يعني أنها خالية من مسببات الحساسية. من الأفضل دائمًا التحقق من المكونات المحددة الموجودة في المنتج ، إذا تم تحديدها.

أيضًا ، يجب عليك قراءة الملصق الموجود على المنتجات واتباع التعليمات وفقًا لتوجيهات الشركة المصنعة قبل التقديم. من الجيد اختبار كمية صغيرة من المنتج أولاً للتأكد من أنك لست مصابًا بالحساسية أو الحساسية تجاه المكونات الموجودة في المنتج.