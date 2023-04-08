وأضاف جورينوف- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة- "حاول مسلحون من جماعة إرهابية تابعة للحزب التركستاني اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومة السورية في محافظة إدلب، في قرية كفر بطيخ".

وأشار إلى أن الجيش السوري أحبط محاولة الاقتحام، وأوقع خسائر في صفوف الإرهابيين، الذين فروا إلى مواقعهم.