محافظ كفر الشيخ: حملة إزالات مكبرة بقرى الرياض ورافد الطريق الدولي.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرى الرياض ورافد الطريق الدولي "كفرالشيخ بلطيم" حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ورافد الطريق الدولي، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، بمشاركة مجلسي مدينتي كفر الشيخ، والرياض، والجهات المعنية.

جاءت الحملة بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، رافقه خلالها، المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء وائل الاشوح، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبد الحميد فايد، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث مديرية الأمن، وجميع الإدارات المعنية بإدارة الرياض وهيئة العامة للطرق والزراعة، ورئيس قطاع طرق طنطا.

وتمكنت الحملات من إزالة عدد كبير من التعديات وتتواصل الحملات أعمالها لإزالة التعديات، ووجه محافظ كفر الشيخ لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون مع من تعدى على الطرق والأراضي الزراعية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء مخالف، وتعديات على أراضي زراعية بقرى مركز الرياض بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة، اضافة لمعدات مديرية الطرق.

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

كما وجه محافظة كفر الشيخ، بمواصلة رصد جميع أشكال التعديات على الاراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على وحماية أملاك الدولة، والأراضي الزراعي، لافتًا إلى إنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة"114"، " 0473220792".



إزالة أحد المباني



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