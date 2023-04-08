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محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة نائبًا عن رئيس الوزراء

السبت، 08 أبريل 2023 11:00 م
محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة نائبًا عن رئيس الوزراء اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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 شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

شهد الاحتفال سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة وعدد من كبار رجال الدولة.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التى تربط عنصرى الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات التى تملأ البلاد سواء دينية أو وطنية ويشارك فيها كل أبناء الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.

ومن جانبه أكد المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك أن هذه الأيام تشهد الكثير من الأعياد فنحتفل اليوم بعيد القيامة وننتظر خلال أيام حلول عيد الفطر للاحتفال به فى تأكيد على وحدة الشعب المصرى وترابطه.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

 


القاهرة

عيد القيامة

الكاثوليك

الكنائس



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