اليوم السابع
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محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم الجماعي بطنطا

السبت، 08 أبريل 2023 11:27 م
محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم الجماعي بطنطا محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم
الغربية محمد طارق

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حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مشاركة 1000 من عمال النظافة والأطفال الأيتام إفطارهم الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن بكورنيش طنطا، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، اولفيف من القيادات الحزببية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. 
 
وعقب الإفطار تم إجراء القرعة العلنية لاختيار ثلاثة فائزين برحلة عمرة مجانية، فاز بها 3 من  عمال حي ثان وحي أول طنطا. 
 
ووجه محافظ الغربية التهنئة للفائزين برحلات العمرة، كما وجه التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.
 
 
محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم (1)
محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم (1)

محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم (2)
محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم (2)

محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم (3)
محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم (3)

محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم (4)
محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم (4)

 


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