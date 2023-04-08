محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفى هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وعربات الباعة الجائلين شملت شوارع أمام مستشفى احمد ماهر،سوق الميرغنى، الخديوى، إسماعيل مهنا، مرسى بدر، الوارق، كنج عثمان، الخازن، ابن زيتون، النبى دانيال، السلطان حسين، صفية زغلول، سعد زغلول، محطة مصر وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 75 حالة إشغال متنوع و60 حاجزا حديديا.

ونفذ حى العجمى برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات إستهدفت منطقة الدخيلة، شارع البيطاش، ش شهر العسل، طريق إسكندرية مطروح،شارع الهانوفيل حتى الكيلو 21 ومدينة 6 أكتوبر وأسفرت الحملة عن التحفظ على 143 حالة إشغال متنوع.

وقام حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع اديب معقد والشهر العقارى وخلف البنك السيوف قبلى، شارع سيف وخلف القاعات بشارع مصطفى كامل، شارع 24 الفضالى،العاشر من رمضان، شارع 30 من القاهرة، شارع إسكندر إبراهيم وأسفرت الحملة عن التحفظ على 250 حالة إشغال متنوع.

وواصل حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الحى شملت كوبرى المندرة قبلى،طريق الكورنيش،ش محمد حسنين هيكل، ش 6 أكتوبر، ش ملك حفنى السياحى، ش بنك مصر، ش صديقات الكتاب المقدس وأسفرت الحملة عن ضبط 57 حالة إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الإشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.