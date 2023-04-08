محافظ أسيوط يعلن تشكيل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة ،وذلك عقب الاعلان عن اطلاق الدورة الثانية من المبادرة وفتح باب التقدم للمشاركة فى المبادرة وذلك ابتداء من 1 إبريل وحتى 31 مايو 2023 ، وذلك فى إطار فعاليات المبادرة التى اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 ، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الاجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، تحت رعاية ودعم الرئيس عبد لافتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأشار محافظ أسيوط فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة، إلى أنه تم تكليف اعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ، بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة اصحاب المصلحة بالمشاركة فى المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة، والتى بدأ العمل بها ابتداء من السبت الماضى الموافق 1 أبريل 2023 وتستمر فى تلقى المشروعات حتى يوم 31/ 5/ 2023 ، لافتاً إلى أن المبادرة التى اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى واثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له،لافتا الى ان المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى ،من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات الى 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة و المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح"، وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الاتية " مشروعات تقوم على ممارسات الاعمال المراعية للبيئة والتى تؤدى الى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجى والتخفيف من اثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه " .

وأوضح المحافظ أنه أصدر القرار رقم 709 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسته وعضوية ممثلى البيئة وجهاز شئون البيئة ومنظمات المجتمع المدنى والاعلام والمشاركة المجتمعية لمبادرة حياة كريمة والمجلس القومى للمرأة وممثلى وزارتى الاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومقررها ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفنى للمحافظة ،على ان تتولى اللجنة تنفيذ برامج التوعية والبرامج التدريبية ذات الصلة والتعريف بالمبادرة وشروط ومعايير التقدم بها ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع االكترونى وفقا للضوابط والمعايير واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرض المشروعات المؤهلة على اللجنة التنظيمية الوطنية ، لافتا إلى أن شروط المشاركة فى المبادرة تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية "أخضر"، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات و/أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات او أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة ، على أن تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقاً لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.

وناشد محافظ أسيوط ،المواطنين والمهتمين بالمبادرة وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وممثلى الشركات بالمشاركة والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفى المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الالكترونى لها، معلنًا تلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال اعضاء اللجنة التنفيذية ومقررها "محمد بشير"، على ان يتم الاعلان عن اية تفاصيل للمبادرة او منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.