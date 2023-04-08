محاصرة حريق اشتعل داخل عقار مهجور فى ميت عقبة بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق داخل منزل مهجور بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، وتبين من خلال المعاينة، أن النيران اشتعلت بمخلفات داخل العقار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حريق داخل عقار بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع بمخلفات داخل عقار مهجور، لم يسفر عن إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.