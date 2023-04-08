اليوم السابع
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ما هى الأطعمة المناسبة لمرضى الكبد فى رمضان؟.. الصحة تجيب

السبت، 08 أبريل 2023 09:00 ص
ما هى الأطعمة المناسبة لمرضى الكبد فى رمضان؟.. الصحة تجيب إنفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، للحماية من مضاعفات الأمراض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، يجب على مرضى الكبد تناول هذه الأطعمة في رمضان لأنها مصدر جيد للبروتينات مثل البقوليات (الفول - العدس - الفاصولياء - اللوبيا) الألبان ومنتجاتها لبن الأسماك وبياض البيض.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، العمل على زيادة أعداد مراكز علاج الأورام التابعة للوزارة، لدعم الممارسة الطبية المبنية على الدليل في ملف الأورام، بما ينعكس على رفع نسب الشفاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحي التي تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التي تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام.

وأضاف أن الخدمات التي تقدمها الدولة في مراكز علاج الأورام تتنوع بين تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأورام، والتشخيص والعلاج، مشيرًا  إلى تقديم تلك الخدمات من خلال 18 مركزًا تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و23 مركز تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و6 مراكز تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و10 مراكز تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بجميع محافظات الجمهورية. 

 

مرضى الكبد
مرضى الكبد

 


الصحة

سرطان الكبد

الكشف المبكر عن اورام الكبد



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