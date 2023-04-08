لمحة قانونية.. أبرز أسباب خروج النزيل من محبسه فى الإفراج الشرطى

كتب إيهاب المهندس

في المناسبات الدينية والأعياد القومية، عادة ما تصدر قرارات بالإفراج الشرطي عن عدد من المساجين، وأيضا من حق السجين طلب الإفراج الشرطي، وحتي يتمكن السجين من الإفراج الشرطي، يجب أن تستوفي بعض الشروط، منها:

ــــــ أن يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية.

ـــــ قضاء ثلاث أرباع مدة العقوبة.

ـــــــ ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

ـ لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أشهر على أية حال.

ـ إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.

ـ وفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة.

ــ إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.