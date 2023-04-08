كوريا الشمالية تجري اختبارا جديدا لهجوم نووي تحت الماء

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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أنها اختبرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إطلاق مسيرة مائية مصممة لتوليد موجات المد تسونامي لتدمير سفن العدو والموانئ.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن بيونج يانج أطلقت مسيرة تحت الماء، تمكنت بنجاح الوصول إلى المنطقة المستهدفة، والتي تقع على مسافة أبعد مما كانت عليه في اختبار سابق.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن المسيرة "هايل-2" أبحرت لمسافة ألف كيلومتر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية لأكثر من 71 ساعة خلال الاختبار من الثلاثاء إلى الجمعة.

وسيضع النطاق الذي أبحرت خلاله المسيرة المائية (ألف كيلو متر)، المناطق الساحلية اليابانية على بحر اليابان في مرمى السلاح الشمالي.

وفي الاختبار السابق في أواخر مارس، قطعت مسيرة مائية "هايل-1" مسافة 600 كيلومتر، وفقا لوسائل إعلام كورية شمالية.