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كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح أورشليم قبل أحد الزعف.. صور

السبت، 08 أبريل 2023 11:51 م
كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح أورشليم قبل أحد الزعف.. صور كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح
الأقصر - أحمد مرعى

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تستعد كنائس محافظة الأقصر، للاحتفال غداً الأحد، بيوم أحد الزعف ويسمي أيضاً بأحد الشعانين، وهو عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله أهالى المدينة بزعف النخيل، احتفالا بقدومه إليها، راكبا على "جحش بنى أتان"، وهو اسم الأسرة التى تملك الجحش، و يعتبر هذا العيد، أحد أعياد الكنيسة الذى يعقبة مباشرة بداية أسبوع الآلام.
 
وفى هذا العيد تحتفل الكنائس بإقامة قداس إلهى، يتخلله دورة "الزعف"، حيث يحمل المصلون فى القداس، زعف النخيل المضفر بأشكال مختلفة، لرموز قبطية مثل الصليب وسنبلة القمح والقلب المزين بالورود، وبعد انتهاء القداس يتم صلوات الجناز العام، وتبدأ الكنائس فى الاتشاح باللون الأسود تعبيرا عن بدء أسبوع الآلأم و بدء صلوات البصخة المقدسة.
 
وأحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، ويقبل الأقباط في هذا اليوم على شراء زعف النخيل قبل دخول قداس أحد الزعف، لحضور زفة الزعف بالكنيسة، وسط فرحة الأطفال بحمل الزعف بأشكاله المختلفة من التاج والصليب والقلب والشمعة ويزنون بها الكنائس والبيوت.
 
ومن طقوس أحد الشعانين أن تقرأ فصول الأناجيل الأربعة في زوايا الكنيسة الأربعة وأرجائها في رفع بخور باكر؛ إعلانًا لانتشار الأناجيل في أرجاء المسكونة، ومن طقس الصلاة في أحد الشعانين أن تسوده نغمة الفرح فتردد الألحان بطريقة الشعانين المعروفة وهى التي تستخدم في هذا اليوم وعيد الصليب.
كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (1)
كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (1)

كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (2)
كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (2)

كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (3)
كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (3)

كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (4)
كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (4)

كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (5)
كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (5)

كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (6)
كنائس الأقصر تستعد للاحتفال بعيد دخول المسيح (6)

 


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