اليوم السابع
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كارت ذاكرة وكمبيوتر.. أدوات عصابة لتزوير العملات الوطنية بالجيزة والقليوبية

السبت، 08 أبريل 2023 09:00 ص
كارت ذاكرة وكمبيوتر.. أدوات عصابة لتزوير العملات الوطنية بالجيزة والقليوبية حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حول 3 متهمون شقة وكرا لطباعة الأموال وتزويرها وترويجها على عملائهم، حيث داهمت الشرطة المكان وضبطت "عملات ورقية "مزورة"- كارت ذاكرة "يحوى برامج للطباعة"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوى برامج للطباعة- طابعة ألوان".
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة القليوبية) حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى " صحيح" -  مبالغ مالية "مزورة" - هاتفى محمول).
 
بمواجهتهم أقر اثنان منهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما ، وأضافا بتحصلهما على المبالغ المالية "المزورة" من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القليوبية).
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين قيام أحدهم بمشاركة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بنطاق محافظتي "القليوبية والجيزة") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى تزييف العملات المالية بأسلوب " الطباعة " بقصد ترويجها على المواطنين.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "القليوبية والجيزة" تم استهدافهم وأمكن ضبطهم .. وعثر بحوزتهم على (عملات ورقية "مزورة"- كارت ذاكرة "يحوى برامج للطباعة"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوى برامج للطباعة- طابعة ألوان) بمواجهتهم أقروا بتزييف العملات الورقية وترويجها على المواطنين على النحو المُشار إليه.
 

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