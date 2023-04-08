غرق 5 أطفال داخل خزان مياه فى أحد المعابد بالهند

كتب محمد جمال

أفادت قناة NDTV الإخبارية، بغرق 5 أطفال فى خزان مياه فى معبد وسط مدينة تشيناى عاصمة ولاية تاميل نادو، جنوبى الهند، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ووقع الحادث فى مدينة تشيناى أثناء تجمع الزوار، لأداء الطقوس الدينية المرتبطة بمهرجان رام نافامى الهندوسى.

وأوضحت القناة نقلا عن الشرطة المحلية، أن التحقيقات جارية فى حيثيات الحادث، وأنه تم العثور على جثث الأطفال الـ 5، إلا أنه لم تتوافر أية معلومات فورية حول تفاصيل وطبيعة طقوس هذا الاحتفال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ثانى حادث مميت داخل معبد هندى فى غضون أسبوع، حيث لقى ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم، الخميس الماضى، وأصيب 16 آخرون، نتيجة انهيار سقف داخل أحد المعابد في ولاية ماديا براديش وسط البلاد.

ووقع الحادث فى مدينة إندور العاصمة التجارية لولاية ماديا براديش الهندية، خلال تجمع المصلين للاحتفال بمهرجان رام نافامي.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية ANI لوكالة رويترز، أن السلطات المحلية أغلقت البئر عقب الحادث، وهدمت معبدا قديما بني فوقه، بالإضافة إلى معبد جديد يجري بناؤه في مكان قريب وكلاهما شيدا بشكل غير قانوني.