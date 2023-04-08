عمرو الورداني لقناة الناس: توقفوا فورا عن انتقاد الأبناء وشاركوهم بالآراء

كتب لؤى على

أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية ، أنه حتى يصل الآباء للأدب المتبادل مع الأبناء، خاصة فى ظل بعض الأوضاع المتردية التى وصلت فى بعض المجتمعات إلى تطاول الأبناء على الآباء، مشددا على ضرورة أن يتوقف الآباء فورا عن النقد الموجه إليهم، ويسمحوا لهم بعرض أفكارهم مهما كانت مخالفة لهم، وهذا ما تعلمناه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه كان لا ينتقد أبنائه.

وتابع الورداني، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يمتدح أبناءه وبيحطهم فى مكانهم وبيحسسهم إنهم ذات قيمة عنده، وكان يدلهم على الخير، يعنى مثلا السيدة فاطمة، لما كانت غير قادة على العمل، علمها دعاء ولم يقل لها اجمدى مينفعش كده، لا لازم نخلى أولادنا بتكلموا عن قضية الأخلاق طول الوقت بطرحها عليهم فى شكل أسئلة، وعلينا الاتفاق على مبدأ التعامل بطريقة تناسب كل طرف، يعنى مينفغش الأبناء يستخدموا طريقة لا تناسب الأباء وكذلك الابناء مينفعش يستخدموا طريقة لا تناسب الآباء".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.