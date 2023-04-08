طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع ملحوظ على أنحاء المحافظة والعظمى تسجل 26 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على أنحاء المحافظة نهارا مع طقس بارد ليلا، مع نشاط لحركة الرياح، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 26 درجة، والصغرى تسجل 18 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والصحراء الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الاثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الاثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.