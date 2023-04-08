صحيفة: "الجيل الأخير" يخطط لحصار العاصمة الألمانية برلين لمدة أسبوعين

وكالات

ذكرت صحيفة Welt am Sonntag الألمانية أن نشطاء المناخ فى حركة "الجيل الأخير" يخططون لأكثر النشاطات شمولية، حيث ينوون إغلاق العاصمة الألمانية لمدة أسبوعين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الدردشات الداخلية لنشطاء البيئة أن "النشطاء يخططون، من بين العديد من الأمور، لشل العاصمة برلين عبر إجراءات حصار عديدة، ابتداء من 19 أبريل، وسيستمر الزحف على العاصمة لمدة أسبوعين إجمالا".

وذكرت معلومات الصحيفة، أنه من أجل تنفيذ "حصار برلين"، فإن حركة "الجيل الأخير" سوف تستعين بـ 160 شخصا في اليوم.

وفى هذا الجانب، أعلن أكثر من 650 من أنصار "الجيل الأخير" نيتهم ​​المشاركة فى المقاومة المدنية فى برلين اعتبارا من منتصف أبريل الجارى بحسب المعلومات المنشورة على موقع "الحركة".

وبالإضافة إلى إغلاق الطرق فى المدينة، يخطط أنصار "الحركة" أيضا لتنظيم تجمعات احتجاجية، ومن المفترض أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات من دون أى سابق إنذار علما أنها ستعيق حركة المركبات.