صحة بنى سويف تحرر 27 محضرا فى حملة على الأسواق بمدينة إهناسيا

بنى سويف هانى فتحى

نفذت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف والدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الشئون الوقائية حملة على أماكن عرض وتداول الأغذية بمدينة إهناسيا غرب بنى سويف.

وقام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية باهناسيا بالتنسيق مع إدارة تموين إهناسيا والإدارة البيطرية بإهناسيا لعمل حملة على محلات الجزارة والمنشآت الغذائية بمدينة إهناسيا وأسفرت الحملة عن المرور على 12 منشأة غذائية و تحريرعدد 27 محضر جنحة صحية منها عدد 9 محضر للمخالفة للقرار 96 لسنة67 (نقص الاشتراطات الصحية)، وعدد 8 محاضر لمخالفة القرار 97 لسنة 67 (عدم حمل شهادة صحية) و عدد 9 محضر للمخالفة للقانون 685 لسنة 1954 لنقل اللحوم فى وسائل غير مخصصة لنقل اللحوم كما تم إعدام حوالى 15 كجم أغذية مختلفة لوجود شوائب وأتربة وتغير فى الخواص الطبيعية.

شارك فى الحملة أيمن فؤاد مراقب أول الأغذية أحمد محمد، محمد سيد ، عاصم نادى مفتشى الأغذية تحت إشراف الدكتور أشرف جميل مدير إدارة إهناسيا الصحية والدكتورة فاطمة سلامة المدير الوقائى باهناسيا بالاشتراك مع إدارة تموين إهناسيا والإدارة البيطرية بإهناسيا.