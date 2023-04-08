شعراء الفنون القولية من الواو والموال والنميم يتألقون ويبدعون بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقام بيت الشعر بالأقصر بقيادة الشاعر حسين القباحى مدير البيت، فعاليات أمسية شعرية وفنية بديوان القباحي الكبير، شارك فيها شعراء فن الواو:- "الشاعر حمادي الفارسي، والشاعر عادل صابر، والشاعر عبدالناصر أبو بكر"، كما شارك في الفقرة الفنية الفنان جابر الذهبي والفنان عبدالله جوهر والفنان فارس مصطفى.

وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، حيث بدأت بالشاعر عادل صابر ولد عادل صابر فى قرية الدير الغربي بمحافظة قنا في مصر، وهو شاعر عامي ومؤلف مسرحي، وموجِّه عام اللغة الإنجليزية بمحافظة قنا، حاصل الدكتوراه الفخرية من معهد جوتة الألمانى للثقافة والإبداع والدراسات الإنسانية موثقة من السفارة الألمانية فى " إثراء الأدب الشعبى وتطويره فى جنوب الصعيد"، وحاصل على جائزة توفيق الحكيم فى المسرحية هذا العام ، بالمركز الأول فى المسابقة الكبرى للأداب، والذي قدم مايلي:- (النهر إيه لازمته، والأرض بور حواليه؟.. واللي اتلسع كيف يطيب لو كان مفيش حواليه؟.. دا الكل بالله يا خال، ولابد إيد مع إيد.. مخلقش آدم وحيد لكن خلق حواليه).

ثم تلاه الشاعر حمادة الفارسي شاعر من محافظة الأقصر مركز إسنا، يكتب فن الواو والمربع بكل أنواعه ويكتب فن النميم، وله حضور لافت ومشاركات عديدة في عدة لقاءات شعرية وأمسيات، وقدم مايلي:- (حب الناس مالين ومشاعرى بيه دفّاقه.. ولمـد الوصـال القـرش يهــون إنفاقه.. سيّبت الغشيم الـ قال فضاوة وفاقه.. وباعمـل بالـوداد فـ كـل نجـع رفاقه)، ثم اختتمت الأمسية بالشاعر عبدالناصر أبو بكر شاعر من مواليد محافظة أسوان مركز إدفو يكتب شعر الفصحى والعامية والموال والمربع بأنواعه:- (إن كان على نيِّــتـي ..أنا نيِّتي صافيـه.. وانتي اللي ماشيه على شوك الهوى حافيه.. فاكراشــي لمّا دخــلنــا لبعضنا قافيـه.. أنا يومها مش قلت لك .. وحلفت بالكعبــه.. لا الحُب لعبة .. ولا كل الأمـور عافــيــة، وفي الجزء الثاني من الأمسية استمع الجمهور في الفقرة الفنية إلى كل من: الفنان فارس مصطفى، والفنان جابر الذهبي واختتمت الفقرة بالفنان عبدالله جوهر.



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شعراء الفنون القولية من الواو والموال والنميم والجمهور بالأقصر



شعراء الفنون القولية من الواو والموال والنميم يتألقون بالأقصر