شئون الحرمين تتيح الاستماع لترجمة خطبة الجمعة عبر منصة منارة الحرمين

كتبت ـ إيمان حنا

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تفعيل مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد، من خلال الاستماع لترجمة خطبة الجمعة عبر منصة منارة الحرمين، والمتضمنة "المنصة الرقمية للويب وتطبيق الهاتف الجوال" وذلك بغرض إثراء التجربة الروحانية التعبدية الواقعية افتراضيًا.

تهدف المبادرة إلى إثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها؛ بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما، وكسر حاجز المكان وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين الشريفين للمسلمين أينما وجدوا، إضافة لتفعيل دور أئمة الحرمين الشريفين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب، بما فيها خطبة الجمعة المنتظرة من المسلمين كافة في جميع أرجاء المعمورة.

كما تهدف المبادرة لتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني، وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة؛ يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرةً، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.