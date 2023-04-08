"سيارات اليوم الواحد" تطرح لحوما ودواجن طازجة بأسعار مخفضة.. التفاصيل

كتبت - مرام محمد

تطرح "سيارات اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة يوميا احتياجات المواطنين من الدواجن واللحوم الطازجة ومصنعاتها بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق؛ لضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة "سيارات اليوم الواحد" في محافظة الجيزة.

- شارع عز الدين عمر – الطالبية

- 3 سيارات في ميدان الطوابق

- الوراق بجانب الإدارة التعليمية

- (4) سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي

- شارع التحرير

- (2) سيارة في شارع المطبعة – الهرم

- شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر

- كفر تهرمس – بولاق الدكرور

- ميدان الجيزة

- شارع العشرين – بولاق الدكرور

- شارع زغلول – الهرم

- سوق فاكيهة – العمرانية

- أرض اللواء – العجوزة

- شارع شاهين - العجوزة

- هضية حدائق الأهرام

- هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر

- ميت عقبة – العجوزة

- أم المصريين – قسم الجيزة

- شارع مستشفى الصدر – العمرانية

- شارع الشهيد – الهرم

- شارع المدبح – المنيب

ومن جانبها أكدت محافظة الجيزة، أن منافذ السلع الثابتة والمتنقلة بالمحافظة والتي يتخطى عددها الـ900 منفذ ومعارض "أهلا رمضان" مستمرة في طرح السلع الأساسية والاستراتيجية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان وغيرها بتخفيضات تصل لـ30% حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.