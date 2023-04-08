اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 01:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"سيارات اليوم الواحد" تطرح لحوما ودواجن طازجة بأسعار مخفضة.. التفاصيل

السبت، 08 أبريل 2023 01:00 ص
"سيارات اليوم الواحد" تطرح لحوما ودواجن طازجة بأسعار مخفضة.. التفاصيل سيارات اليوم الواحد في الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطرح "سيارات اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة يوميا احتياجات المواطنين من الدواجن واللحوم الطازجة ومصنعاتها بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق؛ لضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة "سيارات اليوم الواحد" في محافظة الجيزة.
 
- شارع عز الدين عمر – الطالبية
- 3 سيارات في ميدان الطوابق
- الوراق بجانب الإدارة التعليمية
- (4) سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي
- شارع التحرير
- (2) سيارة في شارع المطبعة – الهرم
- شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر
- كفر تهرمس – بولاق الدكرور
- ميدان الجيزة
- شارع العشرين – بولاق الدكرور
- شارع زغلول – الهرم
- سوق فاكيهة – العمرانية
- أرض اللواء – العجوزة
- شارع شاهين - العجوزة
- هضية حدائق الأهرام
- هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر
- ميت عقبة – العجوزة
- أم المصريين – قسم الجيزة
- شارع مستشفى الصدر – العمرانية
- شارع الشهيد – الهرم
- شارع المدبح – المنيب
 
ومن جانبها أكدت محافظة الجيزة، أن منافذ السلع الثابتة والمتنقلة بالمحافظة والتي يتخطى عددها الـ900 منفذ ومعارض "أهلا رمضان" مستمرة في طرح السلع الأساسية والاستراتيجية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان وغيرها بتخفيضات تصل لـ30% حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 12 معرض لـ"أهلا رمضان" تغطي قطاعات المحافظة الأكثر كثافة وتوفر احتياجات المواطنين يوميا من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً لنهاية الشهر الكريم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

سيارات اليوم الواحد

منافذ السلع

اهلا رمضان

معارض اهلا رمضان

الجيزة

محافظ الجيزة

تخفيضات

تخفيضات على السلع

تخفيضات على اللحوم



الموضوعات المتعلقة

شعبة المستوردين: معارض أهلا رمضان نجحت فى توفير السلع بتخفيضات كبيرة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:32 م

أماكن معارض أهلا رمضان فى الجيزة.. تخفيضات على السلع تصل لـ30%

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:14 ص

معارض أهلا رمضان بالقليوبية بأسعار مخفضة بنسبة 30%.. اعرف عناوينها

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:00 ص

محافظ الوادي الجديد يتفقّد معرض "أهلًا رمضان" بموط ضمن مبادرات تخفيض الأسعار.. صور

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:04 ص

غرفة عمليات تجارية الجيزة تؤكد توافر كافة السلع بمعارض "أهلا رمضان"

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:12 م

محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان أمام قرية ميت عاصم ببنها.. صور

الأحد، 02 أبريل 2023 12:44 م

رئاسة مركز الداخلة: منافذ جديدة لمبادرة "أهلا رمضان وكلنا واحد" غدًا

السبت، 01 أبريل 2023 05:54 م

تموين دمياط: ضخ 50 طن أرز بسعر 15جنيها فى معارض أهلا رمضان

السبت، 01 أبريل 2023 12:48 م

معارض أهلا رمضان سلاح الحكومة لمواجهة الغلاء.. 570 معرضا تطرح السلع بتخفيضات 30%

السبت، 01 أبريل 2023 10:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة