زيادة الإيرادات غير الضريبية بالموازنة منها 17.6 مليار جنيه من قناة السويس

كتب هانى الحوتى

ارتفعت الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 لتصل إلى 139.2 مليار جنيه بزيادة 7.3 مليار جنيه، تمثل 20.3% من إجمالي إيرادات الموازنة ، مدفوعة في الأساس بما يلي:

- 52.8 مليار جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات بزيادة بقيمة 12.3 مليار جنيه بنسبة نمو 30.4%.

- 38.1 مليار جنيه عوائد ملكية.

- 17.6 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس.

- 6.8 مليار جنيه عوائد محصلة من الهيئات الاقتصادية بزيادة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 25%.

- 2.1 مليار جنيه عوائد محصلة من شركات قطاع الأعمال العام بزيادة 1.9 مليار جنيه.

- 2.2 مليار جنيه منح للموازنة.

- 44.6 مليار جنيه حصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة.

وارتفعت إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 686.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 94.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 16%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.7% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 20.3%.

ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، بلغت الإيرادات الضريبية 547.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 87.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.9%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 139.2 مليار جنيه، بزيادة 7.3 مليار جنيه.