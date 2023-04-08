اليوم السابع
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زيادة الإيرادات غير الضريبية بالموازنة منها 17.6 مليار جنيه من قناة السويس

السبت، 08 أبريل 2023 12:00 ص
زيادة الإيرادات غير الضريبية بالموازنة منها 17.6 مليار جنيه من قناة السويس رصيف بقناة السويس
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 لتصل إلى 139.2 مليار جنيه بزيادة 7.3 مليار جنيه، تمثل 20.3% من إجمالي إيرادات الموازنة، مدفوعة في الأساس بما يلي:
 
- 52.8 مليار جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات بزيادة بقيمة 12.3 مليار جنيه بنسبة نمو 30.4%.
 
- 38.1 مليار جنيه عوائد ملكية.
 
- 17.6 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس.
 
- 6.8 مليار جنيه عوائد محصلة من الهيئات الاقتصادية بزيادة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 25%.
 
- 2.1 مليار جنيه عوائد محصلة من شركات قطاع الأعمال العام بزيادة 1.9 مليار جنيه.
 
- 2.2 مليار جنيه منح للموازنة.
 
- 44.6 مليار جنيه حصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة.
 
 وارتفعت إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 686.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 94.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 16%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.7% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 20.3%.
 
ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، بلغت الإيرادات الضريبية 547.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 87.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.9%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 139.2 مليار جنيه، بزيادة 7.3 مليار جنيه.

الإيرادات غير الضريبية

الموازنة العامة

قناة السويس

موازنة الدولة



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