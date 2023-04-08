رسالة من لبنان إلى مجلس الأمن تشجب الاعتداءات الإسرائيلية

إيمان حنا

عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح اليوم، لمتابعة بحث الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية، وفق موقع لبنان24.

وأعلن بو حبيب، أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة.

وتتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701، كما تشجب الرسالة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان جواً وبراً وبحراً.

ومن جهة ثانية، كان فريق خبراء من الهندسة متخصصان بنزع القذائف والمتفجرات في قوات "اليونيفيل" الإيطالية والجيش، قد وصل أمس الجمعة، بعد 10 ساعات من القصف الاسرائيلي على سهل القليلة ورأس العين في جنوب صور بلبنان.