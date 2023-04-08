اليوم السابع
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رسالة من لبنان إلى مجلس الأمن تشجب الاعتداءات الإسرائيلية

السبت، 08 أبريل 2023 12:53 م
رسالة من لبنان إلى مجلس الأمن تشجب الاعتداءات الإسرائيلية نجيب ميقاتى
إيمان حنا

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عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح اليوم، لمتابعة بحث الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية، وفق موقع لبنان24.

وأعلن بو حبيب، أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة.

وتتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701، كما تشجب الرسالة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان جواً وبراً وبحراً.

ومن جهة ثانية، كان فريق خبراء من الهندسة متخصصان بنزع القذائف والمتفجرات في قوات "اليونيفيل" الإيطالية والجيش، قد وصل أمس الجمعة، بعد 10 ساعات من القصف الاسرائيلي على سهل القليلة ورأس العين في جنوب صور بلبنان.

وكانت قوات اليونيفيل بلبنان قد أصدرت بيانا بشأن التصعيد بين لبنان وإسرائيل، وقالت فى البيان: "في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل، أنه سيبدأ الرد المدفعي على إطلاق الصواريخ يوم أمس، وبعد ذلك مباشرة، سمع أفراد اليونيفيل دوي انفجارات في محيط مدينة صور.

وذكر البيان: إن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، كما أن آليات الاتصال والتنسيق لدينا منخرطة بشكل كامل من أجل التهدئة. وقال الجانبان إنهما لا يريدان الحرب.

وأضاف البيان: "أن الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي خطيرة وتنذر بتصعيد خطير، وحض جميع الأطراف على وقف جميع أعمال التصعيد عبر الخط الأزرق الآن.

وكان أكثر من 34 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل، عصر الخميس، في هجوم لم تتبناه أي جهة، وارتفعت حدة التوتر بشكل كبير في ليل الخميس الجمعة مع شن إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوبي لبنان وغزة، وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على جنوبي إسرائيل.

 

 


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