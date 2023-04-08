رادار المخالفات.. تعرف على خطايا الشريحة الخامسة فى قانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت مخالفات ب قانون المرور الجديد، الذى لم يتم إقراره حتى الآن، وتندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف، ومن تلك المخالفات.

-السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق

-القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر

-الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون

-ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة

-التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة

-اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته

-الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف -تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س

-التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة -ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى -ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه،

-تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة -قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها

-استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور