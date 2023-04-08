رئيس مجلس القيادة اليمنى: هناك جهود لإعادة إحياء الأمل

وكالات

أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى رشاد محمد العليمى، إلى جهود تبذل لإعادة إحياء مبادرة المجلس المتمثلة بفتح ميناء الحديدة وتوسيع جهات السفر من مطار صنعاء ودفع الرواتب.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات كتبها العليمي، عبر "تويتر"، لمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، بموجب إعلان نقل السلطة.

1-في مثل هذه الليلة المباركة 7 إبريل من العام الماضي، توافقت القوى الوطنية على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، في لحظة تاريخية تعهدنا فيها وإخواني الأعضاء وما نزال بتحمل المسؤولية، والوفاء بوعد إنهاء المعاناة، واستعادة مؤسسات الدولة سلما، أو حربا. pic.twitter.com/qFgrn61nfC — د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) April 7, 2023

ووصف العليمي تشكيل المجلس بأنه "لحظة تاريخية تعهدنا فيها وإخواني الأعضاء وما نزال بتحمل المسؤولية، والوفاء بوعد إنهاء المعاناة، واستعادة مؤسسات الدولة سلما، أو حربا".

وقال العليمي: "على مدى 12 شهرا، قدم المجلس مثالا فريدا في الانحياز لمصالح الناس، والتخفيف من معاناتهم بفتح ميناء الحديدة، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد، قبل أن تختار قوات الحوثى التصعيد وإغلاق باب الأمل الذي نعود الآن لإحيائه بدعم من الأشقاء والأصدقاء".

ووجه العليمي الشكر لـ "تحالف دعم الشرعية" (التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن)، ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وكان رئيس وفد حركة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام، أعلن في وقت سابق اليوم أن الحركة تواصل الجهود "عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار".