رئيسة القومى للإعاقة: مسلسل رسالة الإمام عمل راقٍ ذو قيمة إنسانية

كتب محمود راغب

أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بمسلسل رسالة الإمام للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، قائلة : استمتعت للغاية بمسلسل رسالة الإمام عمل راقى ذو قيمة ويتضمن أحداثا تاريخية مهمة تنشر قيما إنسانية.

وأضافت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، قائلة : مسلسل إنسانى يخاطب الإنسان بصفة عامة يحمل قيما ورسائل، لافتة إلى أن اختيار الفنان خالد النبوى اختيار مميز أدى الشخصية بعمق وبراعة ولديه كاريزما.

وتابعت : فكرة المسلسلات التاريخية والدينية افتقدناها منذ فترة ومهمة للغاية خاصة وأنها وتخاطب العقل والوعى الانسانى ونحن فى أمس الحاجه لإرساء القيم الإنسانية التى يسلط الضوء عليها مسلسل رسالة الإمام.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.