دونيتسك: الجيش الأوكرانى سيتكبد خسائر فادحة فى الساعات الأولى من هجومه المضاد

وكالات

أكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان جاجين، أن الجيش الأوكرانى سيتكبد خسائر فادحة بالساعات الأولى من هجومه المضاد، وستكون الفرصة متاحة للقوات الجوية الروسية لسحقه.

وأشار غاغين عبر قناة "روسيا ــ1" التلفزيونية إلى أن العسكريين الذين سيشاركون في الهجوم الأوكراني أتموا تدريباتهم في دول الناتو.

وأضاف: "يجب أن ندرك أن خصمنا قوي بما فيه الكفاية، ولديه إصرار بما فيه الكفاية أيضا".

وتابع: "ستكون القوات الجوية الفضائية الروسية جاهزة، ومنظومات الدفاع الجوي على أهبة الاستعداد لسحق قوات كييف".

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأعلن أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني قد يبدأ خلال الأسابيع القادمة.

كما يؤكد أقطاب نظام كييف وقادته العسكريون حشدهم بدعم من حلفائهم الغربيين لـ"معركة الربيع وتحرير الأراضي التي احتلها الجيش الروسي بما فيها القرم"، فيما القوات الروسية تنتظر هذا "الربيع" على أحر من الجمر.