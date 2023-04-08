خطة محكمة لتأمين نهائي كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز بحضور 20 ألف مشجع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز ، في التاسعة والربع مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية، لتأمين دخول الجماهير المقرر عددها بـ20 ألف مشجع، وتأمين دخول طاقم التحكيم وممرات اللاعبين، من خلال الانتشار المكثف بالملعب قبل انطلاق المباراة بعدة ساعات.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء الاثنين المقبل لمتابعة اللقاء المصيري الذي يجمع الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر بإستاد القاهرة الدولي. وتقرر ارتداء فريق الأهلي الزي التقليدي فى مباراة نهائي كأس مصر، بينما يرتدى بيراميدز الزي الاحتياطي، على أن يكون الأهلي مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز في تحقيق أول بطولة عبر تاريخه، في حين يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.