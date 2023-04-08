خدى بالك.. انخفاض مستويات الكولاجين يؤدي لظهور التجاعيد

كتبت ميرفت رشاد

مع تقدمنا في العمر، تبدأ بشرتنا في فقدان الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على بشرتنا متينة ومرنة وشبابية المظهر، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكولاجين إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد وعلامات الشيخوخة الأخرى، الكولاجين ضروري للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة، ولكن هناك طرق لمنع تدهورها، وإليك الطرق التي يمكنك من خلالها منع فقدان مستويات الكولاجين والحفاظ على بشرتك تبدو شابة وخالية من العيوب، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

7 نصائح لمنع انخفاض مستويات الكولاجين: 1. حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس

يعد التعرض لأشعة الشمس أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الكولاجين، حيث يؤدي إلى إنتاج الإنزيمات التي تكسر ألياف الكولاجين لمنع ذلك، تأكد من ارتداء واقي من الشمس يوميًا، ابحث عن واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 وقم بتطبيقه بحرية على جميع المناطق المكشوفة من بشرتك.

2. الإقلاع عن التدخين يضر التدخين بصحة بشرتك لأنه يقيد تدفق الدم ويسبب الالتهابات، ما يؤدي إلى انهيار الكولاجين لذلك، يعد الإقلاع عن التدخين من أكثر الطرق فعالية لمنع انخفاض مستويات الكولاجين، كما أنه يحسن صحة الجلد بشكل عام.

3. حافظ على رطوبتك يحتاج الكولاجين إلى الماء ليعمل بشكل صحيح، ويمكن للجفاف أن يسرع من فقدان الكولاجين في بشرتك، تأكد من شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على بشرتك رطبة وناعمة ومتوهجة، يمكنك أيضًا تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخيار والبطيخ والبرتقال.

4. اتباع نظام غذائي صحي يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة بشرتك، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في منع انخفاض مستويات الكولاجين، تعتبر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج، مثل الحمضيات والتوت والخضراوات الورقية مفيدة بشكل خاص لإنتاج الكولاجين لأنها تساعد في عملية تخليق الكولاجين.

5. الحفاظ على روتين العناية بالبشرة يمكن أن يساعد الروتين المناسب للعناية بالبشرة في الحفاظ على صحة بشرتك ومنع فقدان الكولاجين، تأكد من تنظيف بشرتك يوميًا، وتقشيرها بانتظام لإزالة خلايا الجلد الميتة ، وترطيبها يوميًا للحفاظ على رطوبة بشرتك، يمكن أن يساعد استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات معززة للكولاجين مثل الريتينول أو حمض الهيالورونيك أو فيتامين سي في منع فقدان الكولاجين.

6. احصل على قسط كافٍ من النوم الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر بالغ الأهمية لصحة بشرتك لأنه يسمح لجسمك بإصلاح وتجديد نفسه. أثناء النوم، تنتج بشرتك الكولاجين، وهو أمر ضروري للحفاظ على قوتها وشبابها، استهدف ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة للمساعدة في منع انخفاض مستويات الكولاجين.