خالد الجندى: تجسيد الإمام الشافعى دراميا علاج للتحجر الفكرى.. فيديو

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإمام الشافعى كان رمزا من رموز تغير الفتوى، لافتا إلى أن الفتوى تتغير بالزمان والمكان والشخص دون تغير الحكم، مما يعنى التغيير فى أحكام الناس وليس أحكام الله.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "فكر صح"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "كل المصابون بأحادية التفكير مذعرون من الإمام الشافعى، لأنه فيه مرونة وليونة، ده اللين علامة من علامات النبوة، الفتوى بتختلف لأن كل زمن ومكان وإدراك عقلى تتطلب فتوى معينة، علينا علاج هذا التحجر فى التفكير بتدريس الإمام الشافعى، وكذلك تجسيدخ دراميا".

واستكمل الجندى: "الشافعى لما حضر لمصر كان هنا الإمام الليث بن سعد، وكان أمير وثرى وهذا لم يمنعه فى التفقه فى الدين، وكان دائما يختلف مع الإمام مالك، وكان الأئمة يختلفون مع بعضهم، علينا أن نقدم هذا للناس كى يتعلموا أن الاختلاف نعمة، وعلينا أن نتوقف عن التحجر الفكرى".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

https://youtu.be/lHkwRDraiJE