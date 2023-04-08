"حياة كريمة" تنتهى من توزيع مليون كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا..فيديو

أعلنت مبادرة "حياة كريمة"، تسليم مليون كرتونة مواد غذائية لمليون منزل وأسرة، في إطار تحركات المبادرة المستمرة، من أجل تخفيف الأعباء عن أهالينا البسطاء والأسر الأولى بالرعاية ، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تتويجا لجهود المتطوعين في المبادرة، بالإضافة لمبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى.

مبادرة حياة كريمة هي مبادرة وطنية متعددة في أركانِها ومتكاملة، وتنطلق من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.

للتبرع على حساب حياة كريمة الموحد في جميع البنوك المصرية 45004500 لدعم أهالينا في جميع المحافظات.