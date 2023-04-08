"حياة كريمة" تعلن نجاحات 11 مبادرة بكافة المجالات فى تغيير حياة المصريين للأفضل.. فيديو

أعلنت مبادرة "حياة كريمة"، نجاحات مبادراتها المختلفة فى تغيير حياة أكثر من 6 مليون مصرى ، والتى أطلقتها فى إطار تحركات المبادرة المستمرة، من أجل تخفيف الأعباء عن أهالينا البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تتويجا لجهود المتطوعين في المبادرة، بالإضافة لمبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى.

وجاءت نجاحات المبادرات المختلفة كالآتى:

نجحت مبادرة "قطار الخير" في توزيع 20 ألف طن دواجن وإطلاق قوافل طبية ومساعدات إنسانية وصناديق حماية اجتماعية

كما نجحت مبادرة "وصل الخير ( 1/2/3/4) " في توزيع أكثر من مليون كرتونة في رمضان.

وأيضا مبادرة "التعليم حياة" التي نجحت في تغطية شبكة الانترنت على 100 قرية من الأكثر احتياجا

كما استعرض الفيديو نجاحات مبادرة "راجعين نتعلم " المستهدفة بالمشروع القومى لإجمالى 40 ألف طالب، وتم توفير المستلزمات الدراسية بالفعل لعدد 20 ألف طالب.

مبادرة "رد الجميل" والتي بلغ إجمالي المستفيدين من الثلاث مراحل الخاصة بها 3.5 مليون مواطن

كما نجحت مبادرة ابدأ حياة للتمكين الاقتصادى في مساعدة الكثير من المصريين على تطوير مشروعاتهم للإسهام بإيجابية في تغيير حياتهم بالإضافة لدعم الاقتصاد المصرى.

كما أوضح الفيديو إنجازات مبادرة "انت الحياة " والتي وفرت أنشطة توعوية بإجمالى عدد 73 ألف سيدة

أيضا نجحت مبادرة "التصالح حياة " ودفع جدية التصالح لأكثر من 4000 أسرة

كما نجحت مبادرة " يدوم الفرح" والتي تمكنت من تأهيل وتجهيز 1000 عروس.

بالإضافة إلى مبادرة " فرصة كريمة " والتي نجحت في الإفراج عن 800 غارم وغارمة وفك كرب العديد من الغارمين قبل وصول الأزمة للقضاء.

ومبادرة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل "، لرفع الوعى الأسرى ووعى المرأة في الصعيد في عدد 40 محافظات من محافظات الصعيد

مبادرات مؤسسة حياة كريمة لا تنتهى ، وهي مبادرة وطنية متعددة في أركانِها ومتكاملة، وتنطلق من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.

للتبرع على حساب "حياة كريمة" الموحد في جميع البنوك المصرية 45004500 لدعم أهالينا فى جميع المحافظات.