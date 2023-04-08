حقوق القاهرة تمنح باحثا درجة الدكتوراه فى رسالة التنظيم القانونى لعقد العمل

كتب محمد صبحى

قررت كلية الحقوق بجامعة القاهرة منح الباحث طارق محمد شعبان درجة الدكتوراه فى الحقوق فى الرسالة المقدمة منه بعنوان " التنظيم القانونى لعقد العمل من حيث المدة " دراسة مقارنة.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور أحمد حسن البرعى استاذ التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير القوى العاملة والهجرة الأسبق ووزير التضامن الاجتماعى السابق مشرفا ورئيسًا ، والدكتورة رندا محمد صميدة استاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة عضوا والدكتورة علا فاروق صلاح عزام القائم بعمل رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة حلوان .

وقال الباحث فى مناقشة رسالة الدكتوراه، إن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسات ، موضحًا أن لم يكن اختيار الموضوع اختيار عشوائيًا ولكن لأسباب عدة نظرا لكونها تهم العامل وصاحب العمل حتى تصبح الرؤية القانونية لعقد العمل

وتناول الباحث فى رسالته الاشكاليات لعقد العمل والمنهج العلمى التنظيم القانونى لعقد العمل سواء محدد المدة ام غير المدة وتم تقسيم الدراسة إلى عدة محاور منها التمييز بين عقد العمل ودراسة الاطار القانونى لانهاء عقد العمل من حيث المدة ودراسة الأحكام العامة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالاضافة الى الانهاء بالارادة المنفردة من العامل او صاحب العمل ، وإنهاء عقد العمل للعقد محدد المدة ، مع تخصيص الباب الثانى للانهاء غير المشروع لعقد العمل محدد المدة، والآثار المترتبة على ذلك والجزاءات المترتبة عليها .

كما تطرق الباحث طارق شعبان ، لأهم النتائج التى تم التوصل إليها مستعرضا التوصيات الخاصة التنظيمية بين العامل وصاحب العمل فى عقد العمل .

وأعلن الدكتور أحمد البرعى المشرف الرئيسى على الرسالة أن اللجنة المشرفة قررت منح الباحث طارق شعبان درجة الدكتوراه فى القانون بتقدير جيد .