حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد أثناء صلاة العشاء بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لفظ خطيب وإمام مسجد بقرية البكارية التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، أنفاسه الأخيرة، أثناء قيامه بآداء صلاة العشاء مع جموع المصلين، إذ قرر أن يصلى العشاء فى مسجد آخر كمصل، فوقف بين الصفوف ليصلى مع الناس، ليفاجئه الموت أثناء الركوع، ويسقط ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

شهدت قرية منشية عزت بالسنبلاوين،وفاة الشيخ محمد عبد الحي، 47 سنة،والذى يعمل إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، أثناء وقوفه بالصفوف الخلفية للمصلين فى صلاة العشاء بمسحد التوحيد بالقرية، وتفاجأ المصلون أثناء الركوع بسقوط الشيخ وسطهم ، واصطدامه بأحد المصلين الواقف أمامه، ليحاول المصلين إنقاذه أو إسعافه إلا إنه لفظ أنفاسه الأخيره بالفعل وسط حالة من الذهول.

وأكد أهالي القرية، أن المتوفى، كان عضو لجنة التحكيم فى مسابقة الرضا لحفظ القرآن الكريم بالبكارية، وهو من علماء الأزهر الشريف، و يتميز بالأخلاق الرفيعة وحسن الخلق والطيبة ومحبوب وسط الأهالى.

وأضاف الأهالى أن والده أيضا كان محفظا للقرآن، وتتميز هذه الأسرة بحبها للجميع، ويقوموا بعمل مساعدات إنسانية كبيرة، ولا يدخروا جهدا فى عمل الخير وحل المشاكل بين الأهالى.