وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى - في بيان اليوم /السبت/ - أن وحدات الحرس البحرى بالساحل "بنابل، وسوسة والمنستير » تمكنت من ضبط 10 أشخاص تونسيين بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.



وأشار إلى أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحرى بالوسط، تمكنت من إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 231 مجتازا من بينهم 172 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين.