تعيين الجنرال مباى سيسيه رئيسا لأركان الجيش فى السنغال

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أصدر الرئيس السنغالى، ماكى سال، قرارا بتعيين الجنرال مباي سيسيه رئيسا لأركان الجيش السنغالي خلفا للجنرال شيخ واد وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 10 أبريل الجارى.



وأوضح بيان للرئاسة، نقلته وكالة الأنباء السنغالية الرسمية، أن الجنرال شيخ واد "استدعي لمهام أخرى".



وأضاف البيان أن القرار شمل أيضا تعيين نائب الأميرال، عمر واد، رئيس أركان القوات البحرية، في منصب رئيس الأركان الخاص للرئيس ماكي سال خلفا للجنرال مباي سيسيه الذي كان يشغل هذا المنصب.



ووصف مراقبون قرار تنحية الجنرال شيخ واد عن منصبه، الذى يأتى بعد أسابيع من التوترات السياسية التي عمت البلاد وأقل من عام من الانتخابات الرئاسية، بأنه كان "مفاجأة".



كان الرئيس السنغالى قد شدد فى خطابه، بمناسبة عيد الاستقلال في 4 أبريل الجارى، على "تأمين أراضى البلاد في مواجهة تنامي المخاطر".