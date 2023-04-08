تعطُل العمل ببعض موانئ كاليفورنيا بسبب نقص عمال الرصيف

كتب محمد جمال

شهد اثنان من أهم الموانىء في الولايات المتحدة شللا جراء عدم قدوم عدد كاف من عمال الرصيف إلى العمل، بحسب ما أعلن ممثل عن شركات الشحن، بحسب سكاى نيوز.

ونظمت نقابة عمال الرصيف ما قالت إنه "إجراءات منسقة لمنع العمل" فى الموقعين، بحسب بيان صادر عن رابطة المحيط الهادىء البحرية التى تمثل ناقلى الشحن.

ويأتي هذا في إطار نزاع طويل الأمد بين نقابة عمال الرصيف وناقلى الشحن متعلق بالأجور وأتمتة المعلومات.

وبحسب البيان فإن هذا أدى "إلى الإغلاق الفعلى لميناء لوس انجليس وميناء لونج بيتش، أكبر بوابة للتجارة البحرية فى الولايات المتحدة".

وينقل الميناءان المعروفان باسم مجمع سان بيدرو باي حوالى 20 مليون حاوية شحن سنويا بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار.

ويعد المجمع تاسع أكبر ميناء في العالم من ناحية حصته فى السوق، بحسب أرقام رسمية، ويلعب دورا رئيسية فى حركة سلاسل الإمدادات العالمية.

وحذرت رابطة الشحن أن "هذه الإجراءات تقوض الثقة فى موانىء الساحل الغربى" للولايات المتحدة.

من جهتها، قالت نقابة عمال الرصيف إن اعضاءها الذين تغيبوا عن العمل كانوا يقومون بإحياء الجمعة العظيمة مع عائلاتهم.

وأكدت النقابة أن "عمليات الشحن جارية مع استمرار عمال الرصيف فى عملهم".