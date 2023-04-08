اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 04:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ17 من أيام رمضان المبارك

السبت، 08 أبريل 2023 04:00 ص
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ17 من أيام رمضان المبارك إفطار - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر"اليوم السابع" موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام وذلك اليوم السبت، الـ17 من أيام شهر رمضان المبارك، بمحافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة

 صلاة المغرب 6:18

 العشاء 7:37

 السحور 1:47

 إمساك 3:47

 الفجر 4:07

 الشروق 5:36

الظهر 11:57

العصر 3:30

 

ووفقا لامساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، وأول أيامه الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان ، وهذا اليوم أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة.

 

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

 

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).


موعد الإفطار

موعد اذان المغرب

مدفع الافطار

شهر رمضان

رمضان 2023



الموضوعات المتعلقة

تقليد سنوى لمد جسور الحوار.. إفطار الأسرة المصرية منصة للتواصل مع كافة فئات المجتمع.. سياسيون يؤكدون: إقامته بالأسمرات عكست حرص الرئيس على معايشة أحوال المواطنين.. وعنوان لنجاح الدولة فى القضاء على العشوائيات

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:31 م

حفل إفطار جماعى لشباب سند الصعيد بالتنسيق مع مديرية الرياضة فى المنيا

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:03 م

إفطار اليوم السادس عشر من رمضان.. طريقة عمل القطائف باللحم وسلطة راشن

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:00 م

قافلة لتوزيع 3000 حصة مواد غذائية وإفطار جماعى لمجلس القبائل بكفر الشيخ

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:17 م

وزير النقل يزور ميناء السخنة ويتناول الإفطار مع العاملين بمشروع استكمال التطوير

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:07 م

المستقلين الجدد: إفطار الرئيس بالأسمرات عنوان لنجاح الدولة فى القضاء على العشوائيات

الجمعة، 07 أبريل 2023 10:50 ص

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ16 من أيام رمضان المبارك

الجمعة، 07 أبريل 2023 04:30 ص

حفل إفطار جماعى لقدامى نادى غزل المحلة

الخميس، 06 أبريل 2023 11:33 م

رئيس حزب "مصر أكتوبر" تشيد بكلمة الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات

الخميس، 06 أبريل 2023 11:31 م

النائب جمال فؤاد: حضور الرئيس حفل إفطار الأسرة المصرية لافتة إنسانية من القيادة السياسية

الخميس، 06 أبريل 2023 11:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة